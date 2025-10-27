Ahora

"Baja el porro, sube la gominola"

"No es menos cannabis, es cannabis camuflado": Boticaria García explica en vídeo los riesgos de las gominolas con THC

Boticaria García analiza las nuevas sustancias que están sustituyendo al alcohol entre los jóvenes, entre ellas las gominolas con THC que también reemplazan al porro clásico, pero que conllevan peligros que explica en este vídeo.

Según los estudios, el consumo de alcohol está bajando entre los más jóvenes, en cierto grado porque está siendo sustituido por otras sustancias, como los vápers, las bebidas energéticas o incluso el THC, el principio psicoactivo del cannabis, que ahora se consume en forma de gominolas.

Según explica Boticaria García en el vídeo sobre estas líneas, el Observatorio Europeo de Drogas indica que, "mientras el porro clásico baja, sube la gominola, los brownies y los vápers con THC".

"El cerebro interpreta: 'Porro igual a droga, pero gominola igual a golosina", comenta Boticaria, que afirma que "cuando baja la percepción de que tienes riesgo, sube la frecuencia de uso". En este sentido, advierte: "No es menos cannabis, es cannabis camuflado".

Entre los peligros de esta nueva moda está el problema al calcularlo, pues en comestible, el THC "tarda más en hacer efecto", lo que puede llevar al adolescente a tomar más gominolas en busca del efecto. Por ello, asegura que, según datos del CDC, "están subiendo las urgencias por comestibles de cannabis", no por toxicidad nueva, sino por error de cálculo.

