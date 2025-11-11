Iñaki López, sobre la comparecencia de Mazón: "En el fondo, las preguntas de los parlamentarios le dan exactamente igual"

"Mazón llevaba las respuestas a las preguntas de los parlamentarios escritas desde casa", comenta Iñaki López en este vídeo donde, junto a Cristina Pardo, analizan la comparecencia de Carlos Mazón en las Cortes.

Dani Mateo conecta un día más con Cristina Pardo e Iñaki López para ver qué se cuece en Más Vale Tarde. Como no podía ser de otro modo, la actualidad pasa hoy por la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión que investiga la DANA en las Cortes Valencianas.

Cristina Pardo señala que en su intervención, Mazón "se ha hecho la víctima" y ha dicho que se le está utilizando para ocultar lo que no hizo el Gobierno el día de la tragedia. Además, ha minimizado el hecho de que estuviera en una comida durante 4 horas.

"Básicamente, culpas y excusas es lo único que ha ofrecido hasta ahora", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

Además, el presentador apunta que "Mazón llevaba las respuestas a las preguntas de los parlamentarios escritas desde casa", en su opinión porque "las preguntas en el fondo le dan exactamente igual".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.