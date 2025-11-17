Regalan un casco de fútbol americano a Martínez-Almeida: "Parece un primo de la Hormiga Atómica"

El Santiago Bernabéu se convertía este domingo en un campo de fútbol americano para acoger un partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. El evento ha conseguido conquistar Madrid y a su alcalde.

Este domingo el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, acogía un partido de fútbol americano que enfrentaba a los Miami Dolphins y los Washington Commanders. "Al partido asistieron más de 78.000 personas", cuenta Quique Peinado.

Isabel Forner ha sido una de las periodistas que ha participado en los programas especiales dedicados a este evento. "Fue espectacular el Halftime Show, el entretiempo, con Daddy Yankee y Bizarrap", comenta la zapeadora. Forner cuenta, además, que el ambiente fue espectacular.

"Aprovechando el partido mucha gente se ha subido a la locura por el fútbol americano", comenta Maya Pixelskaya, "entre ellos el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida". El regidor madrileño se puso, incluso, un casco para sumarse al espíritu deportivo americano. "Parece un primo de la Hormiga Atómica", afirma la zapeadora. "Como jugador, no sé, pero como mascota de algún equipo lo veo", afirma Quique.

Forner añade que, además del casco, a Almeida también le regalaron un balón de fútbol americano. "Ya sabéis que este hombre con una pelota es un peligro", añade. Zapeando ha podido 'acceder' a unas imágenes del alcalde haciendo un pase. Como se ve en las imágenes, termina dándole en la cabeza a un niño.

