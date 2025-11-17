Dani Mateo al ver la estatua de 54 metros de la Virgen María: "Hay que hacerle una a San José, que se merece un reconocimiento"

Brasil ha inaugurado la estatua de la Virgen María más alta del mundo, una colosal figura de 54 metros que ha desatado comentarios humorísticos y asombro entre los zapeadores. Todos los detalles en este vídeo de Zapeando.

Brasil acaba de inaugurar la estatua de la virgen María más alta del mundo. En total, son 54 metros de escultura. "Tiene un tamaño que podría luchar contra Gozilla", comenta Maya Pixelskaya al ver las imágenes.

"¡Madre mía que tamaño!", reacciona Isabel Forner. "Como le den por hacer el Belén completo, tienen que anexionar parte de Bolivia", bromea la zapeadora. Sin embargo, termina diciendo que "es preciosa" y que va a ir a verla cuando pueda.

Por su parte, Dani Mateo tiro de humor y preguntó cuándo iban a hacer en Brasil una estatua a San José. "Hay que hacer una a San Jose de cien metros… que ese hombre se merece un reconocimiento", añade el presentador de Zapeando.

