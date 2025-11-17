El viral cabreo de un anciano con los controles de seguridad durante la NFL: "Me importa un pimiento esto, quiero llegar a mi casa"

Este anciano protagoniza uno de los 'zascas' de Aruser@s por "tener que dar más vueltas" para llegar a casa debido a los controles de seguridad del partido de la NFL: "¡Llevo toda la mañana andando!".

Madrid ha acogido este domingo el primer partido de la NFL en España. Un acontecimiento seguido por millones de personas, pero para quien también ha sido agotador. Como es el caso de este vecino que se ha colado en los 'zascas' de Aruser@s, por su enfado con los controles de seguridad en su barrio que han hecho que "tenga que dar más vuelta" hasta llegar a casa.

"¡Estoy cabreado! Quiero llegar a mi casa y he tenido que dar la vuelta al Bernabéu, ¡estoy hasta las narices!", comienza diciendo el anciano al reportero, quien le acompaña en su ruta: "¡Me importa un pimiento esto y me han obligado a dar la vuelta, que es el doble de distancia y vivo aquí, ¡llevo toda la mañana andando!", exclama el yayo desesperado.

Una denuncia que ha provocado carcajadas entre los colaboradores del plató de Aruser@s. "Muy fan de este señor, tiene todo nuestro apoyo y respeto", asegura David Broc. "¡Pasó por el campo del Rayo!", ríe Alfonso Arús.

