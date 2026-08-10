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El curioso vídeo viral del perro que ayuda a empujar un coche averiado por la carretera

Alfonso Arús alucina en Aruser@s con este divertido vídeo viral en el que somos testigos de la buena voluntad de este perro.

El curioso vídeo viral del perro que ayuda a empujar un coche averiado por la carretera

Como si fuera una persona más, el perro que protagoniza este vídeo viral recogido en Aruser@s está intentando ayudar a este hombre a empujar el coche que está averiado en plena calle. Para ello, se pone de pie y con sus dos patas delanteras ejerce toda la fuerza que puede. De hecho, los tertulianos del programa de laSexta están convencidos de que el otro hombre que colabora lo hace porque ha visto al can hacerlo y no quiere quedar mal.

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