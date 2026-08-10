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La emotiva reacción de un bebé al ver por primera vez el rostro de su madre gracias a unas gafas

Este bebé con dificultades de visión recibe unas gafas que le permiten ver con claridad y su rostro cambia por completo al descubrir, por primera vez, la cara de su madre.

La emotiva reacción de un bebé al ver por primera vez el rostro de su madre gracias a unas gafas

Tres segundos. Nada más. Ese es el tiempo que necesita este bebé para reaccionar cuando consigue ver por primera vez con claridad el rostro de su madre.

El pequeño tenía dificultades de visión, por lo que los médicos decidieron ponerle unas gafas que le permitieran mejorar su capacidad para ver y distinguir con nitidez lo que tenía delante. En cuanto consigue enfocar el rostro de su madre, el bebé comienza a sonreír y no puede dejar de mirarla. Incluso intenta tocarle la cara, como si quisiera descubrir cada uno de sus rasgos.

El momento ha emocionado especialmente a los colaboradores de Aruser@s, donde este tipo de vídeos de niños que consiguen ver por primera vez se han convertido en algunos de los virales que más reacciones provocan.

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