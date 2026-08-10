El emotivo mensaje de un copiloto al revelar que su madre es la comandante del avión: "Hoy comparto el cielo con ella"

Un copiloto sorprende a todos los pasajeros del avión al anunciar por megafonía que comparte cabina con su madre: "No hay mayor orgullo que seguir los pasos de quien te enseñó a volar".

Un vuelo puede convertirse en un recuerdo para toda la vida, especialmente cuando se comparte cabina con alguien tan importante. Es lo que le ocurrió a este copiloto, que tuvo la oportunidad de trabajar junto a su madre.

Antes de comenzar el vuelo, decidió dirigirse a todos los pasajeros para contarles el motivo por el que aquella jornada era tan especial para él. "En aviación hablamos mucho de rutas, destinos y conexiones, pero la conexión más importante para mí está hoy aquí volando conmigo", comenzó emocionado el joven, destacando la importancia que su madre ha tenido en su trayectoria profesiona: "No hay mayor orgullo que seguir los pasos de quien te enseñó a volar y hoy compartir el cielo con ella", señaló ante los pasajeros.