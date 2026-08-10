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El emotivo mensaje de un copiloto al revelar que su madre es la comandante del avión: "Hoy comparto el cielo con ella"

Un copiloto sorprende a todos los pasajeros del avión al anunciar por megafonía que comparte cabina con su madre: "No hay mayor orgullo que seguir los pasos de quien te enseñó a volar".

El emotivo mensaje de un copiloto al revelar que su madre es la comandante del avión: "Hoy comparto el cielo con ella"

Un vuelo puede convertirse en un recuerdo para toda la vida, especialmente cuando se comparte cabina con alguien tan importante. Es lo que le ocurrió a este copiloto, que tuvo la oportunidad de trabajar junto a su madre.

Antes de comenzar el vuelo, decidió dirigirse a todos los pasajeros para contarles el motivo por el que aquella jornada era tan especial para él. "En aviación hablamos mucho de rutas, destinos y conexiones, pero la conexión más importante para mí está hoy aquí volando conmigo", comenzó emocionado el joven, destacando la importancia que su madre ha tenido en su trayectoria profesiona: "No hay mayor orgullo que seguir los pasos de quien te enseñó a volar y hoy compartir el cielo con ella", señaló ante los pasajeros.

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