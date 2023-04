Una artista española se convierte en la sorpresa de '¿Quién es la máscara?', la versión uruguaya del programa 'Mask Singer'. La cantante, que defiende el disfraz de 'muffin', es la primera desenmascarada de la edición y su identidad deja a jueces y público boquiabiertos.

La máscara interpreta la canción 'Bad romance' de Lady Gaga y finalmente es la elegida para descubrir quién se esconde tras ella. Dani Mateo apuesta por Lola Índigo, mientras que Miki Nadal se inclina por Mónica Naranjo.

Le quitan la parte superior del disfraz y, cuando se da la vuelta, todo el plató se echa las manos a la cabeza, incapaces de creer que se trata de Marta Sánchez. "No lo puedo creer", reconoce el presentador del programa, y Dani Mateo afirma que "es conocida 'around the world'".