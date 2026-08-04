Un pedo provoca el desalojo de una sala durante la última película de 'Spider-Man: Brand New Day'

En Zapeando, rescatan el surrealista viral del "terrorífico" pedo de un hombre que obligó a desalojar una sala de cine durante la proyección de 'Spider-Man: Brand New Day'.

Cuando parecía que la urna funeraria olvidada en la taquilla de un supermercado iba a ser el viral más surrealista de la tarde en Zapeando, llega otro capaz de superarlo: el de un hombre que termina sembrando el caos en un cine por culpa de un pedo.

Los hechos ocurrieron durante la proyección de la última película de 'Spider-Man: Brand New Day' en una sala de Cartagena (Colombia), donde los asistentes tuvieron que soportar un olor tan intenso que muchos optaron por levantarse de sus asientos e incluso abandonar la sala.

En el plató de Zapeando, más de un colaborador bromea asegurando que habría preferido "la picadura de una araña" antes que soportar el olor que invadió el cine.

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