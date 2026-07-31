VÍDEO | Alberto Rey confiesa que el villano de 'Spider-Man: Brand New Day' "no es demasiado carismático"

El periodista experto en cine analiza el estreno de la cuarta película de la saga 'Spider-Man'. De nuevo, Tom Holland se vuelve a poner en la piel del superhéroe, que defiende Nueva York de los malvados.

Esta semana llegaba a las carteleras de nuestro país la última película de la factoría Marvel: 'Spider-Man: Brand New Day' donde, nuevo, Tom Holland se vuelve a convertir en el hombre araña. En la cuarta película de la saga, Peter Parker es un adulto que vive solo y ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de aquellos que ama. A pesar de ello, sigue con su labor de proteger la ciudad. Pero ¿qué opina Alberto Rey sobre la película?

El periodista experto en cine confiesa que le ha dado "gustito" ver que en el film hay "un superhéroe y un supervillano... ¡y ya!". Alberto cuenta que, a pesar de ello, la película "sigue dejando esa sensación de deberes no hechos a los que no pillamos todas las referencias del universo Marvel".

Rey expone que tampoco le ha gustado "que el villano en cuestión no es demasiado carismático". "Lo vais a comparar, creedme con Florence Pugh, pero, claro, ella es la Alba Carrillo de Marvel", afirma. El periodista cuenta que sí que le han gustado las escenas de acción. "Abrazan totalmente esa estética y ritmo de esas películas que son como un videojuego al que no estás jugando", explica.

"Spider-Man, como personaje, es más complejo y atractivo que estos supercuñados Marvel de los últimos años", añade. Además, el film pertenece a uno de sus subgéneros cinematográficos favoritos: las películas que se desarrollan en Nueva York. El periodista, finalmente, le otorga tres Albertitos y medio.

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