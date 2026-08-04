Una mujer deja una urna con cenizas en un supermercado de Benidorm "para que no se pierda" durante la mudanza

En Zapeando, reaccionan a la insólita historia de la mujer que dejó una urna funeraria en las taquillas de un supermercado de Benidorm. El policía encargado del caso explica aquí el motivo por el que las cenizas acabaron allí.

Descansa en paz, o en la taquilla

A veces la realidad supera cualquier ficción. Así lo describía un policía local de Benidorm, encargado de localizar a la propietaria que depositó una urna funeraria en las taquillas de un supermercado.

Según explicó el agente, la mujer se encontraba en plena mudanza por unas obras en su vivienda y decidió llevarse consigo la urna para evitar que "se estropeara o se perdiera".

La surrealista historia ha dejado sin palabras a los colaboradores de Zapeando. "¡Y si su último deseo era descansar en el Ahorramás de Benidorm!", bromea Quique Peinado.