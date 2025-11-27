Paco Jiménez analiza en vídeo las últimas novedades del robo en el Louvre: "Los que lo encargaron tenían acento eslavo"

Paco Jiménez repasa las últimas noticias sobre el robo del Louvre, como la detención de un nuevo implicado, la auditoría que ya avisó sobre el balcón por el que se colaron los ladrones o que los que lo encargaron "tendrían acento eslavo".

Se trata de un hombre de 39 años, viejo conocido de las autoridades, que actualmente se encuentra detenido en París acusado de robo en banda organizada. Se suma así a los otros cuatro imputados en prisión preventiva, tres hombres que habrían sido los que habrían perpetrado el atraco y una mujer que sería su cómplice y pareja de uno de ellos.

"Todo indica que se trata de ladrones de poca monta", comenta Paco en el vídeo sobre estas líneas, que señala que los 88 millones en joyas siguen desaparecidos.

También se conocen novedades sobre los fallos de seguridad del museo, pues una auditoría de 2018 ya avisó de que el balcón por el que entraron los ladrones era un importante punto vulnerable en la seguridad del Louvre. Esto, señala Paco, abriría nuevas líneas de investigación, porque se cree que ese documento se pudo filtrar y "a ver quién está detrás de esa filtración".

Por otro lado, la Policía podría estar más cerca de la persona que encargó el robo, pues uno de los detenidos habría desvelado que "los que lo encargaron tenían acento eslavo" y que les prometieron 15.000 euros, lo que teniendo en cuenta la magnitud del robo, a Paco le suena "a cachondeo". "A ver si en vez del robo del siglo ha sido la comedia francesa del año", comenta Nacho García.

