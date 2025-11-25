Ahora

El robo del siglo

Detenida una cuarta persona acusada de participar en el robo del Louvre

Los detalles Según avanza 'Le Parisien', la policía francesa ha detenido a un hombre acusado de robo organizado y conspiración para delinquir. Se trata de un individuo conocido por las autoridades por otros delitos.

Agentes antidisturbios franceses en las inmediaciones del Museo del Louvre.Agentes antidisturbios franceses en las inmediaciones del Museo del Louvre.REUTERS
El cuarto y último sospechoso de haber llevado a cabo el robo en el Louvre ha sido detenido. Según avanza el diario 'Le Parisien', el hombre ha sido arrestado en la mañana de este martes por investigadores de la brigada antipandillas de la Dirección de Policía Judicial de la Prefectura de Policía de París tras más de un mes de investigación.

El hombre ha sido puesto a disposición de la jefatura de policía de París acusado de robo organizado y conspiración para delinquir, según el citado medio. El individuo es un viejo conocido de la policía y se cree que está vinculado a los otros tres hombres ya imputados y detenidos en relación con el robo, todos ellos originarios o residentes de Aubervilliers.

Los ladrones sustrajeron ocho joyas históricas, algunas de ellas pertenecientes a figuras emblemáticas de la realeza francesa y española. Entre ellas, destacan las que fueron de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III y tía abuela de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart. Tras siete minutos de golpe, huyeron en motos conducidas por dos cómplices.

La fiscal explicó entonces que dos de los acusados formalmente ya se conocían y estuvieron implicados en un mismo robo en 2015. Uno de ellos es un hombre de 37 años con más de una decena de condenas. "Su historial delictivo muestra 11 condenas, incluidas unas 10 por robo", ha detallado la fiscal. Sobre las joyas, las autoridades no pierden la esperanza de recuperarlas.

