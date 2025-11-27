Paco Jiménez y el caso del hombre que ocultó a su madre muerta para cobrar su pensión y le pillaron porque se disfrazó de ella

Paco Jiménez analiza en este vídeo un caso surrealista, el de un italiano que, tras tres años ocultando a su madre muerta para cobrar su pensión, fue pillado cuando se disfrazó de ella para renovar su DNI.

Además de analizar las últimas noticias sobre el robo en el Louvre, Paco Jiménez desvela hoy en Zapeando una historia digna de película, la de un hombre que mantuvo escondida durante tres años a su madre muerta para cobrar su pensión y, según el periodista, "llevárselo muerto".

Sin embargo, lo surrealista en el caso de este italiano de 59 años y enfermero de profesión fue cómo le pillaron. Tras cobrar 53.000 euros, el DNI de su madre caducó, de manera que decidió disfrazarse de ella para renovarlo, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

"Son casi iguales", comenta Paco al ver una comparación de la foto de la mujer junto a la del detenido disfrazado, mientras que Maya Pixelskaya considera que "Raúl Pérez está perdiendo dinero".

A pesar del parecido, este hombre no engañó a los funcionarios del ayuntamiento, que "la vieron muy joven para su edad, que el cuello no coincidía y llamaron a la Policía".

Pero quedaba otro "secretito" por descubrir: el paradero de su madre muerta. Al llegar a su casa, las autoridades encontraron que el cadáver estaba oculto en un armario en el sótano, donde llevaba tres años momificada.

Por todo ello, la Policía le ha denunciado por los delitos de ocultación de cadáver, sustitución de persona, fraude a la Seguridad Social y falsedad documental. De hecho, señala Paco, "ya esta en la cárcel... de hombres".

