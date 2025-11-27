Marina Comes desvela los secretos del Parque Nacional de Timanfaya: "El paisaje es de película"

La creadora de contenido propone visitar este espacio natural tan especial situado en Lanzarote. Marina expone que el Timanfaya es el único volcán activo de esta isla, aunque hay más de 300 conos volcánicos.

La creadora de contenido Marina Comes ha propuesto un viaje a Lanzarote, la isla más oriental de las Canarias. Allí podemos encontrar el Parque Nacional de Timanfaya, situado en el interior de la isla.

Marina confiesa que es su zona favorita de Lanzarote. Como señala, visitar esta zona es como estar "en una película de ciencia ficción". Como explica, "el Timanfaya es el único volcán activo hoy en día en Lanzarote, aunque la isla tiene más de 300 conos volcánicos y el paisaje es de película".

La influencer explica que este volcán, en 1730, tuvo una erupción que duró seis años. "Cubrió casi un cuarto de la isla de lava, se llevó pueblos por delante y eso ha cambiado el paisaje de Lanzarote para siempre", indica Marina. La creadora de contenido explica que todo eso se explica en la visita guiada que se realiza en el parque. "Te llevan en autobús por unas zonas volcánicas donde puedes notar el calor", expone Comes.

Marina explica que en el interior del parque hay un restaurante en el que cocinan aprovechando el calor de la geotermia del volcán. Además, Comes indica que, si es posible, recomienda realizar una visita a pie. "Ves un montón de fenómenos que no puedes ver desde el autobús", desvela. La creadora de contenido advierte que hay pocas plazas en esta visita tan especial por ello recomienda planear nuestro viaje con cierta antelación.

