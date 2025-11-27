El tremendo lío de Miki Nadal con una canción infantil, en vídeo: "Plin Plin es un muñeco, pero la canción acaba 'pin pon'"

Lo que comienza con un vídeo de una bebé sin poder dormir por el reguetón de su madre se convierte en una surrealista conversación en Zapeando donde Miki Nadal intenta explicar una canción infantil, ante el desconcierto de los zapeadores.

Los padres saben que es muy difícil encontrar una canción que duerma a un hijo, y por eso Nacho García muestra lo contrario: un tema que les mantenga con los ojos como platos.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver a una niña alucinada con la canción de reguetón que está escuchando su madre, en lugar de ponerle 'plin plin'. "Acabamos de conocer a la primera bebé del mundo a la que le apetece irse a la escuela infantil del tirón", comenta Cristina Pedroche.

Miki Nadal, por su parte, 'descubre' a los zapeadores lo que es 'plin plin': "'Plin plin' es un muñeco..." comienza a cantar Miki, que después pasa al "pin pon", confundiendo a Dani Mateo.

"Plin Plin es un muñeco, pero la canción acaba en pin pon pin pon", aclara el zapeador, que termina cantando de nuevo la canción que, aunque no se la sabe del todo, le parece "un temazo".

