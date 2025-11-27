Marina Comes señala en este vídeo los tres motivos por los que hay que visitar Lanzarote

La creadora de contenido nos traslada hasta la isla más oriental de las Canarias. En menos de tres horas de vuelo es posibles trasladarse hasta un lugar "con un magnetismo especial".

Marina Comes visita Zapeando con una nueva propuesta viajera. En esta ocasión, la creadora de contenido no va a salir de nuestro país, aunque sí de la península. "Nos llevas a una isla maravillosa", adelanta Dani Mateo.

"Os traigo una ruta por Lanzarote", desvela la influencer, "una isla con un magnetismo especial". Comes cuenta que esta isla recibe el sobrenombre de "la isla de los cien volcanes". "Lo que sabemos es que es la isla más oriental de las Canarias y es la más cercana a España", cuenta, "eso sí, las dos horitas y media de vuelo... no nos las quita nadie".

Comes afirma que sobran los motivos para visitar este lugar y, por ello, quiere resumirlos en tres principalmente. El primero es su clima. "Es alucinante", afirma, "tiene una temperatura media de 21 grados".

El siguiente motivo es que se puede recorrer en tan solo tres días. A pesar de ello, Marina recomienda estar, incluso, hasta una semana para "imbuirnos de la magia que tiene". Por último, Comes destaca "la estética tan cuidada que tiene".

"El desarrollo turístico se ha sabido llevar a la perfección para no perder la esencia que da este carácter tan mágico a Lanzarote", expone. Marina destaca la figura de César Manrique que ha marcado un antes y un después en la historia de la isla. "Tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la isla para que no perdiese su esencia jugando con los espacios naturales que tiene", explica.

