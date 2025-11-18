Paco Jiménez desvela quién es el misterioso 'detective' viral del Louvre, en vídeo

Entre las decenas de imágenes que se publicaron sobre el robo del célebre museo parisino llamaba especialmente la atención una en la que se podía ver a un hombre vestido como si fuera un detective clásico.

El robo del Louvre, además de cuestionar la seguridad del célebre museo, también ha provocado que una persona se convierta en "estrella internacional", como señala Dani Mateo, "a un anónimo inesperado". Todo comenzó con una fotografía que fue tomada cerca del museo en la que se veía a un joven con gabardina y sombrero que, como indica María Gómez, "parece salido de una película de Humphrey Bogart". Pero, ¿quién es este misterioso personaje? El periodista Paco Jiménez tiene todas las claves.

La imagen dio mucho que hablar y se llegó a insinuar que podía ser parte del grupo de ladrones o que la imagen estaba hecha con Inteligencia Artificial. Pero, nada más lejos de la realidad. Como expone Paco, el misterioso hombre se llama Pedro Elías Garzón Delvaux "y es tan solo un adolescente de 15 años al que le gusta vestir así".

"Es un niño-viejo de toda la vida", afirma María. El periodista cuenta que el día del robo, el joven estaba visitando el museo con su madre y su abuelo y que, en el momento de la foto, "la familia estaba preguntando a los policías qué estaba ocurriendo".

"Durante varios días el chicho vio como su imagen estaba dando la vuelta al mundo", comenta Jiménez, "pero no desveló su identidad porque le gustaba leer las teorías que se estaban inventado sobre él". Pedro Elías, además, tiene vínculos con España. "Su familia y él estuvieron viviendo en Sevilla durante seis años", explica Paco.

