Zapeando quiere poner a prueba a Pablo Carbonell para saber si conoce los últimos éxitos musicales. Para ello le propone un reto en el que debe enfrentarse a Valeria Ros. La colaboradora deberá adivinar, en su caso, canciones de los años 80. Cada vez que no acierten la canción propuesta recibirán un calambrazo.

La primera en probar suerte es Valeria que consigue adivinar que la canción que le toca es 'Cadillac solitario' de Loquillo y los Trogloditas. Por su parte, Pablo Carbonell no tiene tanta suerte ya que no consigue adivinar el tema 'Saoko' de Rosalía, aunque está cerca ya que bautiza la canción como 'Sayoko'.

La tercera canción, en este caso para Valeria, no suena sino que Dani Mateo lee unos versos de la misma que son "son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso". Tras una ayuda del presentador, Valeria consigue adivinar que es 'Hawaii-Bombay' de Mecano. Pablo, por su parte, se vuelve a llevar un calambrazo ya que no consigue adivinar que los versos "no es tu cumpleaños pero sóplame la vela, a ti te gusta cuando te canto a capela', son del cantante puertorriqueño Maluma. En este caso, el artista llega a pedir el calambrazo ya que, sin complejos, afirma que "no me importa quedar como un ignorante" ya que no conoce al cantante.