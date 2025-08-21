Pasa con su perro por las vías del tren y no es arrollado por décimas de segundo: "Es un intento de homicidio a su dueño"

En este impactante vídeo viral somos testigos de un momento que nos corta la respiración. Apenas unas décimas de segundo separan a este hombre de la muerte cuando su perro decide parar en seco en medio de las vías del tren.

Sin aliento. Así nos hemos quedado al ver este vídeo que Alfonso Arús comparte en Aruser@s con sus colaboradores y espectadores. Unas imágenes impactantes en las que somos testigo de cómo este hombre salva la vida de puro milagro.

El señor, que se disponía a cruzar las vías del tren, no contaba con que su perro, sujeto por una correa, iba a intentar dar la vuelta cuando el ferrocarril ya estaba muy cerca de ellos.

En el plató del programa de laSexta hay quien piensa que el can solo intentaba huir y que su dueño no tendría que haber pasado cuando tenía tan poco tiempo de margen. "No quiere pasar porque ya lo está oyendo llegar", destaca Angie Cárdenas.

"Yo creo que es un intento de homicidio del perro al dueño", señala Òscar Broc.

