La divertida reacción de un cachorro de Golden Retriever al bañarse por primera vez en una piscina

En este entrañable vídeo viral emitido en Aruser@s somos testigos de un momento único en la vida de todo cachorro, humano o perruno. El Golden que protagoniza estas imágenes está muy entusiasmado.

Con la cola dando vueltas como un ventilador, dando saltos y haciendo constantemente la reverencia de juego. Así reacciona este precioso cachorro de Golden Retriever cuando ve una piscina por primera vez y, por supuesto, se da su primer bañito.

Unas simpáticas imágenes que provocan que los colaboradores de Aruser@s recuerden con cariño los primeros baños de sus perros y compartan su experiencia con la audiencia.

Patricia Benítez señala que no todos muestran el mismo entusiasmo que el protagonista de esta historia: "El mío pilló un trauma en la playa porque pensaba que las olas eran monstruos y ahora lo lleva fatal".

Sin embargo a Muf, el perro de Hans Arús, su primera mala experiencia no le marcó en absoluto y, con el tiempo, logró disfrutar a tope de la piscina. Tanto es así que tuvieron que ponerle una rampa.

