VÍDEO | La previsión del tiempo de Francisco Cacho para esta semana: el calor da una tregua con tormentas y bajada de temperaturas

Francisco Cacho adelanta en este vídeo el tiempo que hará esta semana donde, tras la ola de calor, llegan lluvias en el norte y este de la península y una bajada de temperaturas generalizada en toda España.

Francisco Cacho hace en el vídeo sobre estas líneas su previsión del tiempo para esta semana en el que la ola de calor dará paso a tormentas y una bajada de las temperaturas.

Estos días habrá lluvia en el extremo norte y este de la península, con precipitaciones en zonas como Galicia, el Cantábrico, Aragón o el Mediterráneo, lo que "será muy bueno para los incendios". Sin embargo, las tormentas podrían ser peligrosas en Huesca, Teruel o Lleida, donde hay avisos naranjas.

En el resto de España el calor dará una tregua. En la zona norte, el resto de la semana las temperaturas bajarán de los 25 grados, subiendo un poco el fin de semana.

En Madrid y zona centro los termómetros rondarán los 33 grados, mientras que en Extremadura no alcanzarán en ningún momento los 40 grados. En el Mediterráneo también se situarán alrededor de los 30 grados, por lo que Cacho recomienda a quien todavía tenga vacaciones que aproveche porque "allí no hace calor y se está muy bien".