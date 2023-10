Hace nueve años un niño nos robó el corazón gracias a una pegadiza canción que se hizo viral. No es otra que: "Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa...". Dani Mateo, muy fan del chaval, no duda en afirmar que, para él, es uno de sus referentes.

Quique Mateo decide darle una sorpresa al presentador mostrándole como está el chico en la actualidad. El joven ha lanzado una nueva versión de su popular canción y no ha dudado en grabar un vídeo vestido con una camisa con dibujos de perritos calientes, acordes a lo que cantaba.

El presentador, a pesar de que se nota el paso del tiempo, no duda en afirmar que sigue manteniendo alguno de los gestos que realizó en su primer vídeo que le convirtió en viral. Ya puedes ver cómo está el 'niño de la salchipapa' en la actualidad en el vídeo principal.