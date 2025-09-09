Nacho García bromea al saber que en Venezuela la Navidad empezará en octubre: "No da tiempo a descongelar a Mariah Carey"

Mientras en muchos países apenas cierran la temporada de vacaciones de verano, en Venezuela ya se preparan para las fiestas navideñas. Nicolás Maduro anunció que este año la Navidad comenzará el 1 de octubre, lo que ha generado reacciones dentro y fuera del país.

Unos terminan las vacaciones y otros empiezan a preparar las nuevas fiestas. Ese es el caso de Venezuela, donde Nicolás Maduro anunció hace unos meses —y ahora lo ha vuelto a recordar— que este año los venezolanos vivirán la Navidad más larga de la historia.

El presidente aseguró que las festividades arrancarán a partir del próximo 1 de octubre. Una noticia que no ha sentado bien a los zapeadores, pues Nacho García ha criticado la decisión de Maduro.

"La Navidad no puede empezar el 1 de octubre, no da tiempo a descongelar a Mariah Carey", bromea el colaborador. Una opinión que comparte Dani Mateo, que también se mostró en desacuerdo.

Para el presentador, a partir de octubre es cuando se guarda a la icónica cantante "en el radiador", de modo que el 1 de noviembre pueda empezar a sonar su famoso tema 'All I Want for Christmas Is You'.