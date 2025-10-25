Ni perdona, ni olvida: Valencia exige justicia en una nueva manifestación contra Mazón y su gestión por la DANA

La duodécima manifestación bajo el lema "Mazón dimissió" contra la gestión de la DANA cuatro días antes de su primer aniversario.

Los valencianos no han faltado a su cita ni un solo mes desde que llegó la gota fría que marcó un antes y un después en la zona, por lo que esta se convierte en la duodécima marcha desde el 29 de octubre de 2024.

A pocos días del primer aniversario de la devastadora DANA en la Comunidad Valenciana, que el 29 de octubre del año pasado dejó 229 muertos y un profundo impacto en la región, Valencia se prepara para una nueva manifestación. La marcha exige responsabilidades por la gestión de la tragedia y la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, criticado por su ausencia durante la catástrofe. Con el lema "Mazón dimisión", la manifestación, que es la duodécima desde el desastre, podría ser la más multitudinaria. Bomberos de Valencia, quienes jugaron un papel crucial tras el desastre, también se suman a la protesta.

Quedan solo cuatro días para el primer aniversario de la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana, una DANA que el pasado 29 de octubre se cobró la vida de 229 personas y dejó una huella imborrable en sus municipios, además de cientos de familias rotas y el dolor de todo un país que se unió para pedir justicia para las víctimas y ayudar a los más afectados. Este sábado, las calles de las ciudad de Valencia vuelven a inundarse en una nueva manifestación que exige responsabilidades sobre la gestión de la tragedia y la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Como no podía ser de otra manera, el líder 'popular' de territorio valenciano vuelve a ser protagonista de los cánticos y quejas de los manifestantes, quienes recuerdan que el dirigente se encontraba comiendo en un restaurante mientras sus vecinos comenzaban a ahogarse. "Mazón, a pressó. Consell dimissió", es una de las frases más sonadas y repetidas por parte de los participantes.

Los valencianos no han faltado a su cita ni un solo mes desde que llegó la gota fría que marcó un antes y un después en la zona. Por tanto, esta marcha se convierte en la duodécima y en la última antes del primer aniversario de la DANA, por lo que podría convertirse en la más multitudinaria hasta la fecha.

En este caso, la manifestación ha sido convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, más las asociaciones de víctimas y los comités locales de emergencia y reconstrucción a las 18:00 horas en la plaza de San Agustín. Su pasa por las calles Xàtiva, Colón, el Palau de Justicia, Alfons el Magnánim, la Paz, plaza de la Reina y las calles Brodadors y Micalet. El final de la marcha, que sigue organizándose con el lema 'Mazón dimisión' tendrá su final en la plaza de la Virgen, donde está el Palau de la Generalitat.

Quienes también han acudido a la protesta han sido los Bomberos de Valencia, equipados con trajes y cascos, quienes supusieron una pieza fundamental en los días posteriores de la catástrofe. Asimismo, representantes de los agricultores, otro de los sectores más afectados, han llegado al punto de encuentro con sus tractores entre aplausos y gritos.

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Associación de Víctimas de la DANA, sostiene que siguen "sin saber qué estaba haciendo Mazón" ese día: "Seguiremos reclamando verdad por las víctimas mortales, por las personas que ese día sufrieron. Queremos que se asuman las responsabilidades politicas y que se vaya este Consell a su casa. No nos dieron seguridad ese 29 de octubre y un año después tampoco". Así lo ha adelantado el diario Levante.