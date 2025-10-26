Concentración por la gestión de los cribados, en directo | Asociaciones contra el cáncer toman Sevilla por el escándalo de los cribados: "El tiempo de las fotos ha terminado"

"Las mujeres han confiado en un sistema que les ha defraudado", sostienen las asociaciones Las asociaciones aseguran que "el tiempo de las declaraciones y las fotos han terminado": "Las mujeres han confiado en un sistema que les ha defraudado y ha puesto en riesgo sus vidas", lamentan. La concentración de este domingo aterriza en Sevilla después de que el Ejecutivo de Juanma Moreno haya anunciado y aprobado medidas con las que "garantizar que esto no vuelve a ocurrir". Tras la dimisión de la consejera de Salud Rocío Hernández, sustituida por Antonio Sanz, que ha añadido a sus competencias en Presidencia y Emergencias la de Sanidad, el Consejo de Gobierno aprobó, primero, un plan de choque para el cribado de cáncer de mama de doce millones y 119 profesionales más; y, después, un plan integral dotado con más de 100 millones y 709 profesionales para reforzar tanto el cáncer de mama como los programas de cribado del cáncer de colon y de cuello de útero. Europa Press Compartir en X

El misterio de las pruebas tras la caída del sistema A la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía ahora se le suma el misterio de las pruebas tras la caída del sistema reconocida por la propia Junta de Andalucía esta misma semana. Yolanda Arnau es una de las afectadas. A ella le hicieron una mamografía en 2022 cuyo informe nunca pudo ver. Sin embargo, tras esa caída vio que de pronto había aparecido ese informe y clicó para verlo. "De pronto le digo a mi marido: 'Mira, ha parecido el informe'. Nos quedamos los dos atónitos", relata. Nadie firmaba el informe en cuestión, pero aseguraba que no había rastro de cáncer. El problema es que tan solo tres meses después a Yolanda le realizaron una mastectomía. "¿Entonces qué es, una negligencia porque yo tenía cáncer y ahí me dicen que no, o es un delito porque lo han creado ahora y es un informe falso?", se pregunta. Su caso que se une al que la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, presentó el jueves en el parlamento andaluz. Con dos mamografías de la misma persona, pero con una diferencia: en la que apareció tras la caída del sistema ya no se señalaba lesión alguna. Pero aún hay más casos. Guadalupe Zafra, otra de las afectadas, denuncia que "las imágenes salían en negro y luego que el informe no estaba disponible".

2.317 mujeres tienen pruebas pendientes El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que se han identificado 2.317 mujeres del programa del cribado de cáncer de mama con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 ("probablemente benignos"), de las que en torno al 90% son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos. A fecha 21 de octubre, un total de 1.778 mujeres en esta situación, a las que "no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica", se han realizado ya la prueba indicada por el radiólogo. El resto de las mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre para realizarse la prueba indicada.

"El tiempo de las declaraciones y las fotos ha terminado" En el comunicado, las asociaciones han expresado que "el tiempo de las declaraciones y las fotos han terminado". "Las mujeres han confiado en un sistema que les ha defraudado y ha puesto en riesgo sus vidas", lamentan. Mientras, Juanma Moreno Bonilla, presidente del Ejecutivo, ha anunciado medidas para garantizar "que esto no vuelva a ocurrir", como un plan de choque para el cribado de cáncer de mama de doce millones y 119 profesionales más; y, después, un plan integral dotado con más de 100 millones y 709 profesionales para reforzar tanto el cáncer de mama como los programas de cribado del cáncer de colon y de cuello de útero.

