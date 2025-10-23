Arun Mansukhani revela las tres emociones que provocan el odio: "Siempre que ha habido una masacre en la humanidad, se han juntado"

Arun Mansukhani analiza en este vídeo el odio, una emoción defensiva de nuestro cuerpo que se produce cuando tres emociones hacen acto de presencia: "Llega un momento en que puedes hacer cualquier brbariad

Arun Mansukhani habla esta semana sobre el odio, un tema que ha abordado en profundidad como miembro del Comité Asesor en materia de Delitos de Odio de la Comisión Europea.

En el vídeo sobre estas líneas, el psicólogo explica que el odio "es una emoción defensiva" que nos lleva a protegernos de una agresión o un peligro. De este modo, el odio se ve activado por otras emociones, como el miedo, el asco o la sensación de que hay una injusticia.

En este sentido, apunta que "siempre que ha habido una gran masacre en la humanidad, se han juntado las tres". "Si tú consigues que odie, le dé asco y sienta que un grupo le está quitando algún privilegio, puede ocurrir cualquier cosa", señala.

El objetivo del odio es "hacernos sentir más poderosos, más fuertes" para protegernos, mientras desciende la empatía por el que nos está haciendo daño. "Llega un momento en que puedes hacer cualquier barbaridad porque tú crees que te estás defendiendo", comenta.

