Conexión con Zapeando
Dani Mateo se 'esconde' para que Iñaki López no se burle de su look noventero: "Si habitualmente es dañino..."
Los zapeadores conectan con Más Vale Tarde con looks inspirados en los años 90. El presentador de Zapeando, para evitar que López se burle de él, ha decidido encomendar la conexión a Quique Peinado. ¿Conseguirá evitar los dardos de Iñaki?
Los zapeadores han hablado sobre alguno de los momentos más destacado de la televisión de los años 90 y, para ello, han adaptado sus looks a la moda de ese momento. Por ejemplo, Dani Mateo lleva una peluca recogida en una coleta, similar al look de John Travolta en 'Pulp Fiction'.
Mateo, antes de conectar, como es habitual, con Más Vale Tarde, ha anunciado que no va a ser él el que salude a Iñaki López y Cristina Pardo. "Si habitualmente es dañino, lo que me puede hacer hoy Iñaki López no me lo puedo ni imaginar", afirma Dani.
El presentador de Zapeando le pide a Quique Peinado que sea el encargado de conectar con Iñaki y Cristina. Los presentadores de Más Vale tarde no pueden evitar reír al ver a Peinado. "Dani no se ve capacitado", desvela el zapeador.
"No nos sorprende", responde Cristina. "Lo veíamos venir, en esta casa se comenta desde el 2013", añade López. "Quique se ha puesto una peluca igual que su pelo", señala Pardo, "dime tú a mí qué sentido tiene". "Hoy que nadie fume cerca de Quique, entre ese jersey y la peluca... arde como una tea", afirma Iñaki.