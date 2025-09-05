Ahora

Conexión con Zapeando

Dani Mateo se 'esconde' para que Iñaki López no se burle de su look noventero: "Si habitualmente es dañino..."

Los zapeadores conectan con Más Vale Tarde con looks inspirados en los años 90. El presentador de Zapeando, para evitar que López se burle de él, ha decidido encomendar la conexión a Quique Peinado. ¿Conseguirá evitar los dardos de Iñaki?

Los zapeadores conectan con Más Vale Tarde con looks inspirados en los años 90. El presentador de Zapeando, para evitar que López se burle de él, ha decidido encomendar la conexión a Quique Peinado. ¿Conseguirá evitar los dardos de Iñaki?

Los zapeadores han hablado sobre alguno de los momentos más destacado de la televisión de los años 90 y, para ello, han adaptado sus looks a la moda de ese momento. Por ejemplo, Dani Mateo lleva una peluca recogida en una coleta, similar al look de John Travolta en 'Pulp Fiction'.

Mateo, antes de conectar, como es habitual, con Más Vale Tarde, ha anunciado que no va a ser él el que salude a Iñaki López y Cristina Pardo. "Si habitualmente es dañino, lo que me puede hacer hoy Iñaki López no me lo puedo ni imaginar", afirma Dani.

El presentador de Zapeando le pide a Quique Peinado que sea el encargado de conectar con Iñaki y Cristina. Los presentadores de Más Vale tarde no pueden evitar reír al ver a Peinado. "Dani no se ve capacitado", desvela el zapeador.

"No nos sorprende", responde Cristina. "Lo veíamos venir, en esta casa se comenta desde el 2013", añade López. "Quique se ha puesto una peluca igual que su pelo", señala Pardo, "dime tú a mí qué sentido tiene". "Hoy que nadie fume cerca de Quique, entre ese jersey y la peluca... arde como una tea", afirma Iñaki.

Las 6 de laSexta

  1. Manifestantes con banderas de Palestina paran la etapa de La Vuelta en la subida al Angliru
  2. García Ortiz muestra su "confianza" en la Justicia y defiende que la Fiscalía "no sucumbe ante los ataques de los delincuentes"
  3. De prometer disparar el empleo en EEUU a una creación anémica: la nueva era Trump destruye trabajos
  4. Maribel Vilaplana rompe su silencio sobre su comida con Mazón: "No era consciente de lo que pasaba; el presidente no me trasladó ninguna inquietud"
  5. ¿Quieres comprarte una casa y no puedes? Las razones que explican por qué la vivienda se ha convertido en un sueño imposible
  6. Los 'justicieros de Roblox', youtubers que se hacen pasar por menores en el videojuego para 'cazar' a los pederastas