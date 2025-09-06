El desternillante repaso de Nacho García a las vacaciones de Nuria Roca y Juan del Val: "Qué vergüenza de pintas..."

El colaborador no ha querido pasar por alto las imágenes que paparazzis han captado de las vacaciones de Roca y Del Val. "Parece que os habéis escapado de un bazar y os lo habéis llevado todo puesto", ha comentado Nacho García sobre una de las instantáneas.

El repaso de este sábado de Nacho García ha tenido como protagonistas a Nuria Roca y Juan del Val. Y es que el colaborador no ha querido pasar por alto algunas de las instantáneas que paparazzis han tomado a los presentadores durante sus vacaciones.

"Hay que hablar de esta vergüenza de pinta con la que vais a la playa las dos personas más pijardas que conozco", ha bromeado García al ver una de las fotos, a lo que ha añadido: "Parece que os habéis escapado de un bazar y os lo habéis llevado todo puesto". Además, se ha dirigido a Juan del Val para decirle que a él le ha "atracado gente mejor vestida" que él en una foto.

"¿Por qué hacéis eso en verano? ¿Por qué en verano todo vale?", se ha preguntado, tras lo que Nuria Roca no ha podido evitar expresas su "horror" al ver algunas de las fotografías. "Es justo que España vea cómo sois en la playa también", ha defendido, por su parte, el colaborador.

Mientras, Juan del Val ha querido hacer una aclaración sobre una imagen en la que se les ve en el mar: "Yo jamás en la vida cometo la estupidez de meterme en el agua con gafas de sol; lo que sucede es que ella entra con sus gafas y me pide que las sujete, me las pongo un puto segundo y ahí me hacen la foto".