El Gran Wyoming se 'enfrenta' a una de sus 'haters': "Me está dando una paliza tremenda"

¿Qué piensa la gente de el Gran Wyoming? El presentador de El Intermedio se va a enfrentar a las opiniones de los ciudadanos en 'Díselo a la cara' de Isma Juárez. La mecánica es sencilla: el presentador estará escondido en una furgoneta mientras Juárez pregunta a la gente por él.

Una señora llamada Laura cuenta a Isma que ella suele ver los informativos de Antena 3 y Telemadrid. "Esta es de las nuestras", afirma Wyoming, irónico, al escucharlo. Cuando le pregunta por El Intermedio responde con un no categórico. "Este que va de pobre y tiene 400.000 pisos por Madrid te puedes imaginar que no me divierte nada", afirma, hablando del presentador.

Además, afirma que es "horroroso". "No me preguntes más porque no te voy a decir nada más", añade Laura. Cuando Wyoming sale de la furgoneta le dice "me está dando una paliza tremenda". "Qué quieres que te diga", responde ella, "no me gustas físicamente, no me gusta tu programa y no me gusta lo que comentas".

Otra señora, Belén, cuenta que en la televisión suele ver series y películas. Cuando Juárez pregunta por El Intermedio, cuenta que no lo ve porque no le gusta mucho. Wyoming tampoco le gusta mucho. "No coincido con su pensamiento", indica. Además, considera que no es gracioso.

Belén cuenta que, a pesar de ello, tiene un libro suyo que le firmó en la Feria del Libro. "Me hizo una dedicatoria muy mona", indica. Wyoming sale de la furgoneta y se muestra muy sorprendida al verle, pero le da un abrazo.

"Me pondré a verte un poco para poder juzgarte", le dice. Belén aprovecha, además, para pedir una foto al presentador. "Cuando lo cuente no se lo van a creer", comenta. "Esta es la gente que uno desearía que viviera eternamente alrededor", comenta el presentador, "la gente que no odia".

