El chiste de Sebas Maspons sobre el cambio de hora: "Ahora lo tiendo todo"

No nos libramos de los chistes malos de Sebas Maspons ni siquiera los domingos y ahora, además, cuenta con más secuaces dentro de los espectadores de Aruser@s. ¡Socorro!

En Aruser@s Weekend seguimos empeñados en hacerte reír y ¿qué mejor que la Conference Chistes League para conseguirlo? Esta nueva sección, apadrinada por el gran Sebas Maspons, cada vez cuenta con más seguidores que se deciden a dar el salto y participar, como es el caso de Pau Barredo, de Valencia, que se atreve a hacer un chiste de El Señor de los Anillos y la Guardia Civil.

Ángel, de Valladolid, nos cuenta cómo le ha ido su "examen de naturales" y Pablo, de Mijas, se acuerda de la novia de Zeus. Dyndyn, de Madrid, se la juega con un chascarrillo de matrimonios y Manuel de Valladolid, con los bomberos.

Pablo, de La Pobla de Farnals no se acuerda bien del significado de la palabra 'tocayo' y el pequeño Pablo, de Valladolid, nos cuenta qué le dice un globo a otro en el desierto. Diego, de Barcelona, nos desvela la conversación de dos amigas "muy feas".

Javier, de Madrid, bromea con la manía de los padres de decir cuánto han pesado y medido sus hijos al nacer, mientras que Laura, de Marín, descubre cómo se dice 'mujeriego' en Chino.

¿Podrá alguno superar al chiste del cambio de hora de Sebas Maspons al iniciar esta sección en el día de hoy? "Hoy con el cambio de hora, el sol ha salido antes. Ahora lo tiendo todo".