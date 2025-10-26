Ahora

Paran una obra de teatro por la risa contagiosa de una espectadora: este es el vídeo del divertido momento

"Se está meando, con perdón, de risa y los actores dicen que así no hay quien continúe", asegura Alfonso Arús sobre este vídeo que recoge también Aruser@s Weekend.

Hans Arús rescata para Aruser@s Weekend el que ha sido uno de los vídeos más divertidos de la semana. Y es que a veces no hacen falta chistes elaborados ni humor inteligente para desatar las carcajadas. En ocasiones solo hace falta escuchar a otra persona reírse.

Y es que la risa puede llegar a se muy contagiosa. Y si no, que se lo digan a los actores que han tenido que parar esta obra teatral por no poder aguantársela después de escuchar cómo se reía una mujer entre el público.

En el plató del programa de laSexta, María Moya se acuerda de la gran Loreto Valverde, mientras que a Òscar Broc se le viene un delfín a la cabeza.

