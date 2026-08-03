Miki Nadal cuenta el momento 'tierra trágame' que vivió con su hija en un crucero Disney, en vídeo

El zapeador cuenta en Zapeando que durante sus vacaciones ha grabado una película y, además, también se ha escapado unos días con su familia.

Zapeando no cierra por vacaciones y, después de que María Gómez se haya encargado de conducir el programa en julio, Miki Nadal ha tomado el testigo de conducir el programa recién llegado de sus vacaciones.

Quique Peinado no ha dudado en 'afear' que el presentador haya venido con tanta energía. "Bájale un poquito", le dice el zapeador. "Algunos llevamos aquí todo el verano", añade Maya Pixelskaya. "Los que estáis de color moreno respetad a los que estamos de color blanco", señala Nacho García.

Y es que tanto Miki como Isabel Forner destacan por su bronceado. La zapeadora, al igual que el presentador, también ha disfrutado de unos días de descanso en julio. "Me lo he pasado de bien...", confiesa Isabel, "vengo renovada, os he echado de menos y todo". "A mí me ha dicho antes que le ha dado tiempo hasta de limpiar el trastero", señala Nadal, irónico. "He tenido éxito, pero, es normal, estoy soltera", replica Forner.

Miki cuenta que él ha tenido tiempo de grabar una película en Tenerife y, además, también se ha ido a un crucero Disney con su familia. Pero no todo ha sido un camino fácil ya que, como ha explicado, su hija está empezando a hablar y cuando salían los personajes su hija comenzaba a gritarles "Mickey, puto, puto".

"Por si alguno se está conectado ahora, no, no le pasa nada a vuestro televisor, no subáis el brillo, soy Miki Nadal y estoy muy moreno porque acabo de terminar mis vacaciones", concluye el presentador.

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