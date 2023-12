Dani Mateo desvela que en España se está extendiendo una sorprendente 'epidemia': "La de perder urnas funerarias". Es el caso de la que encontró la policía abandonada en Valladolid que, explica el presentador, "no tenía cenizas dentro". "Igual las tiraron al orgánico", comenta Dani, que señala que días antes apareció otra frente a las playas del Mar Menor, también vacía.

Una semana antes, encontraban otra en la Playa de Arinaga con la pegatina 'Mamá': "Hay que ser muy despistado para tener que ponerte una pegatina donde ponga 'mamá' para recordar que la tienes ahí", apunta el presentador en el vídeo sobre estas líneas.

A propósito de esto, Isabel Forner comenta que, cuando muera, "prefiero que no me quemen, que estén ahí mis huesos y sepan dónde estoy". Quique Peinado, por su parte, recuerda a Dani Mateo que "disecar personas es ilegal", por lo que el presentador no podrá poner a sus abuelos como a él le gustaría: "En posición de combate".