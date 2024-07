La experta en redes sociales Mónica de Mena fue invitada para desentrañar las estrategias digitales de la Casa Real. Pues desde las infantas muestran su paso por los Juegos Olímpicos de París 2024, el perfil oficial ha aumentado en seguidores.

"¿Son las infantas las nuevas influencers de la familia real?", ha preguntado Dani Mateo, poniendo sobre la mesa una cuestión que ha captado la atención de muchos observadores de la realeza. La experta ha comentado: "Sí, la verdad es que tienen un papel muy significativo e incluso diría estratégico. Consiguen atraer a un público más juvenil".

Uno de los aspectos más llamativos para Mena fue el uso de contenido no oficial en el perfil de la Casa Real. Esta estrategia, que puede parecer sorprendente en una institución tradicional, ha demostrado ser efectiva para conectar con una audiencia más amplia y diversa. "Lo que más me ha llamado la atención es que el perfil oficial comparte contenidos no oficiales", ha apuntado de Mena, destacando la flexibilidad y adaptabilidad de la Casa Real en el ámbito digital.

Además, la presencia de Leonor y Sofía en las redes sociales ha sido evaluada positivamente por la experta. "Hasta ahora es muy buena idea, porque refuerza la imagen de familiar. Ellos trabajan mucho esa estrategia", ha explicado de Mena, subrayando la importancia de mostrar a la familia real en un contexto más accesible y cercano para el público.

Sin embargo, no todo fueron elogios. Mena, conocida por su rigor y exigencia, también se atrevió a poner una nota al Instagram de la Casa Real. "Soy un poco exigente, está bien planteado, pero tiene margen de mejora. Le pondría un seis o un siete", ha evaluado, sugiriendo que, aunque la estrategia es sólida, aún hay áreas que podrían mejorarse para maximizar su impacto y alcance.