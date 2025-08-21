Paco Jiménez advierte en este vídeo sobre los peligros del turismo dental: "Las consecuencias pueden ser irreversibles"

El periodista explica que muchas clínicas, en países como Marruecos, Albania o Turquía, ofrecen paquetes en los que incluyen vuelo, alojamiento, actividades culturales y tratamientos dentales que van desde carillas a reconstruciones completas.

Paco Jiménez visita Zapeando para hablar sobre el turismo dental. Muchas personas ante un problema dental decide recurrir a clínicas fuera de nuestro país para así poder ahorrar algo de dinero. Esto ha provocado que muchas clínicas, de lugares como Marruecos, Turquía o Albania, oferten paquetes para atraer así a pacientes.

"Estas ofertas parecen paquetes turísticos e incluyen vuelos, actividades culturales, alojamiento y tratamiento dental", explica el periodista, "hay incluso packs para parejas". Jiménez expone que los precios de estos paquetes están "tirados".

Jiménez indica que los tratamientos que se ofertan en este tipo de viajes son muy variados y van desde carillas o implantes dentales a blanqueamientos u ortodoncias. Pero, como expone el periodista, "hay truco".

El periodista pone como ejemplo uno de estos packs para ponerse carillas dentales en Marruecos. "Incluye el tratamiento, con alojamiento, excursiones en camello y coche privado por solo 850 euros", indica Paco, "cuando, en nuestro país, el tratamiento está entre 600 y 1.200 euros, dependiendo del material".

"¿Carillas y excursión en camello? Espero que no todo a la vez", comenta, irónico, Nacho García. En este tipo de ofertas, además, los tratamientos se llevan a cabo en muy poco tiempo. "En caso de que algo vaya mal no se sabe qué garantías tienes una vez que estás de vuelta en casa", añade Paco.

"El Consejo General de Dentistas de España piden evitar caer en este tipo de ofertas porque las consecuencias pueden ser irreversibles", añade el periodista.