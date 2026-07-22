Ahora

Lo da todo en el concierto de Shakira

VÍDEO | Mónica Cruz habla de la faceta disfrutona de Javier Bardem: "Lo da todo en los conciertos y a veces hasta ha ido solo"

Después de gozarse los partidos de la selección y el show de la final del Mundial, Javier Bardem sacaba los pasos prohibidos en el concierto de Shakira. Mónica Cruz cuenta en Zapeando cómo es el Bardem fiestero.

Después de gozarse los partidos de la selección y el show de la final del Mundial, Javier Bardem sacaba los pasos prohibidos en el concierto de Shakira. Mónica Cruz cuenta en Zapeando cómo es el Bardem fiestero.

Javier Bardem lleva un verano que no para. Ya le vimos en muchos partidos de la selección y dándolo todo con el show del descanso de la final del Mundial.

Ahora el actor ha sacado los pasos prohibidos en un concierto de Shakira en Nueva York, donde se bailó el 'Dai Dai' sin cohibirse. "Ojo que ya está pensando la Academia en nominarle al Óscar al Mejor baile de señor mayor", comenta Iñaki Urrutia.

María Gómez aprovecha que hoy está en Zapeando su cuñada, Mónica Cruz, para preguntarle si en casa Bardem es igual de fiestero. La zapeadora responde afirmativamente y desvela que Bardem "lo da todo en los conciertos y a veces hasta ha ido solo".

Además, aclara que hay mucha gente diciendo que Bardem estaba en el concierto con su hija y, en realidad, "es la amiga de mi sobrina".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El grave incendio de Guadalajara, cerca de la estabilización al reducirse los frentes: "Optimismo pero con cautela"
  2. Feijóo asegura que "sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir" y le acusa de "corrupción sistémica": "Lo peor está por llegar"
  3. Sumar pacta con el PSOE que el decreto de vivienda incluya una prórroga de los alquileres hasta julio de 2028
  4. Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza con destruir "un puente o una central eléctrica" de Irán por cada disparo iraní contra un barco en el estrecho de Ormuz
  5. Un título que vale mucho más que una estrella: la economía española podría crecer en 4.000 millones por el segundo Mundial de la Roja
  6. Una testigo revela que la terapia de los Andic incluía someterse a una situación extrema al borde de un barranco