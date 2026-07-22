VÍDEO | Mónica Cruz habla de la faceta disfrutona de Javier Bardem: "Lo da todo en los conciertos y a veces hasta ha ido solo"

Después de gozarse los partidos de la selección y el show de la final del Mundial, Javier Bardem sacaba los pasos prohibidos en el concierto de Shakira. Mónica Cruz cuenta en Zapeando cómo es el Bardem fiestero.

Lo da todo en el concierto de Shakira

Javier Bardem lleva un verano que no para. Ya le vimos en muchos partidos de la selección y dándolo todo con el show del descanso de la final del Mundial.

Ahora el actor ha sacado los pasos prohibidos en un concierto de Shakira en Nueva York, donde se bailó el 'Dai Dai' sin cohibirse. "Ojo que ya está pensando la Academia en nominarle al Óscar al Mejor baile de señor mayor", comenta Iñaki Urrutia.

María Gómez aprovecha que hoy está en Zapeando su cuñada, Mónica Cruz, para preguntarle si en casa Bardem es igual de fiestero. La zapeadora responde afirmativamente y desvela que Bardem "lo da todo en los conciertos y a veces hasta ha ido solo".

Además, aclara que hay mucha gente diciendo que Bardem estaba en el concierto con su hija y, en realidad, "es la amiga de mi sobrina".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.