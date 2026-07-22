De un final de la ola de calor por todo lo alto a un fin de semana de 30 grados: Francisco Cacho pronostica una bajada de temperaturas, en vídeo

"Mañana van a dispararse todavía más las temperaturas en el Mediterráneo", adelanta Francisco Cacho, que sin embargo adelanta una notable bajada de temperaturas entre el viernes y el sábado.

Ayer empezó la tercera ola de calor del verano y Francisco Cacho analiza en Zapeando el tiempo que nos espera para los próximos días.

El meteorólogo explica que "mañana van a dispararse todavía más las temperaturas en el Mediterráneo", con lugares como Xátiva, en Valencia, que pasarán de los 34 grados de hoy a los 43 de mañana. Ontinyent llegará a 44 grados y Murcia será la capital de provincia más cálida con 43.

También habrá pueblos en Alicante, Valencia o Murcia que se acercarán a los 45 grados, por lo que se han activado los avisos rojos por calor, los más altos de la AEMET.

Además hay avisos activados en otras 11 comunidades autónomas por calor extremo. Mañana será el último día de la ola de calor, pero Cacho avisa de que "puede ser el peor, sobre todo en el este".

Y el fin de semana, ¿qué?

De cara al fin de semana, el experto señala que las temperaturas "van a bajar bastante". Entre el viernes y el sábado llegaremos a perder ocho grados, rondando los treinta grados en ciudades como Vitoria, Zaragoza, Madrid o Sevilla.

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