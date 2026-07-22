"Para ser feliz hay que trabajar como máximo 6 horas al día": las conclusiones de un estudio, a debate en Aruser@s

Trabajar como mucho seis horas, tardar 15 minutos en llegar al trabajo, estar con la familia y amigos dos horas y hacer ejercicio durante 5. Esto es lo que necesita un día perfecto según un estudio que analizan nuestros amigos de Aruser@s.

"A ver qué os parece, porque en redacción ha habido mucho debate", anuncia Alba Sánchez en Aruser@s antes de presentar las conclusiones de un estudio que asegura que para ser feliz hay que trabajar, como mucho, seis horas al día. Otra parte importante se la lleva el tiempo invertido en los desplazamientos al lugar de trabajo, que no debe ser superior a los 15 minutos. Con la familia y los amigos, dos horas a lo sumo. Pero el ejercicio, el tope está en cinco horas. "Entonces, adiós a la jornada de ocho horas", se frota las manos Alfonso Arús.

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