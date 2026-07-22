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Alba Carrillo explota contra Benita (Maestro Joao) "Dedícate a leer el horóscopo, que no aciertas ni una"

"Ya me estás tocando las narices", asegura Alba Carrillo sobre Benita, antes conocida como Maestro Joao, a la que le manda un tajante mensaje: "Como yo hable vamos a tener un problema grave, y tú lo sabes".

Alba Carrillo explota contra Benita (Maestro Joao) "Dedícate a leer el horóscopo, que no aciertas ni una"

Alba Carrillo ha lanzado un duro zasca a Benita, antes conocida como Maestro Joao, después de que esta le critique sus palabras y diga que no le ve futuro en RTVE. "Si alguien sabe de huidas hacia adelante eres tú", afirma rotunda la modelo a Benita, a la que destaca que "no se puede tener menos vergüenza". "Ya me estás tocando las narices, dedícate a leer el horóscopo que no aciertas ni una", afirma rotunda Alba Carrillo, que manda un tajante mensaje a Benita: "Yo te he apoyado en todo siempre, hay que ser mala persona". "Como yo hable vamos a tener un problema grave, y tú lo sabes, así que mantente calladita", insiste la modelo.

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