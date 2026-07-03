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Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem lo dan todo con la victoria de España contra Austria en el Mundial

Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem han acudido al estadio para animar a España y festejar su victoria frente a Austria para pasar a octavos del Mundial.

Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem lo dan todo con la victoria de España contra Austria en el Mundial

Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem han acaparado todas las miradas en la grada del partido de España contra Austria en el Mundial, donde han celebrado por todo lo alto la victoria de España. "Cómo saben que están pinchados", destaca Alfonso Arús al ver el vídeo, donde resalta especialmente Rosalía con una bufanda en la cabeza. "Ha sido muy comentada la bufanda de Rosalía, parecía un poquito la virgen", detalla Tatiana Arús, que enseña también como otros famosos, como la madre de Lamine Yamal y su novia, Inés García, o Antonio Banderas y su hija, disfrutaron del partido.

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