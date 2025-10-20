Miki Nadal, al ver el vídeo del robo en el Louvre: "El verdadero atraco es lo que te cobran en la tienda de regalos por un boli"

El robo en el Museo del Louvre ha sorprendido por su sencillez y audacia. Con chalecos reflectantes y un montacargas, los ladrones se hicieron pasar por trabajadores para llevarse valiosas joyas de la emperatriz Eugenia de Montijo sin levantar sospechas.

El robo más sorprendente de los últimos días, del que todo el mundo sigue hablando, transcurrió casi por completo como si fuera algo de lo más común. Los ladrones llegaron al Louvre con un montacargas y chalecos reflectantes.

Simulando ser trabajadores del museo, montaron una escalera sin dificultad y subieron tranquilamente al primer piso, donde se encontraban las joyas. En total, robaron nueve piezas que pertenecían a la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III y una de las figuras más admiradas de su época.

La naturalidad con la que los ladrones actuaron ha dejado perplejos a los investigadores y al público. Sin embargo, algunos han encontrado un lado humorístico al suceso. "No es para tanto", comenta Miki Nadal tras ver las imágenes. "El verdadero atraco en el Louvre es lo que te cobran en la tienda de regalos por dos postales y un boli", añade el colaborador.

