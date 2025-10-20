Juan Sanguino analiza el menú de la boda de la hija de Antonio Banderas: "No depende de clases, tiene que haber croquetas"

Juan Sanguino analiza los detalles de la boda de la hija de Antonio Banderas, un banquete donde no faltó de nada, sobre todo gastronómicamente, con un cóctel con "tapas typical spanish" y un menú estrella Michelin.

Entre ellos el menú de la boda, donde el cóctel previo corrió a cargo de la Abadía Retuerta y estuvo formado, según Juan, por "un popurrí de tapas muy typical spanish" entre los que encontramos gildas, berenjenas fritas, un cortador de jamón, plato de quesos, rincón de paella y croquetas, "porque no depende de clases, en una boda tiene que haber croquetas".

"Os digo una cosa: 4 de 6", desvela Iñaki Urrutia sobre las similitudes entre esta boda y lo que espera a los invitados a su banquete.

Del menú principal se encargó el chef Marc Segarra, con una estrella Michelin, que preparó bogavante lacado, milhojas de solomillo y tarta de Nutella con frambuesas, todo ello maridado con vinos locales de Le Domaine.

"Mucha estrella Michelin, pero el postre de Nutella es de gocheo de cumple infantil", comenta por su parte María Gómez, que reconoce que es "algo que me encanta".

