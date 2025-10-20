Así fue el momento 'tierra trágame' en el certamen de Miss Grand Internacional, en vídeo

Tailandia acogía este fin de semana el certamen Miss Grand Internacional. En la gala, que contaba con una representante de nuestro país, se vivió un momento incómodo cuando el presentador anunció el nombre de una de las finalistas.

Este fin de semana tuvo lugar el certamen Miss Grand Internacional. En el evento se vivió un momento 'tierra trágame' durante el anuncio de las finalistas. "El presentador de la gala anunció que Miss Paraguay se clasificaba para la final", cuenta Iñaki Urrutia, "sin embargo, otra de las aspirantes escuchó el nombre de otro país".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el presentador dice que la finalista es la candidata de Paraguay, pero, en ese momento, se puede ver como la candidata de Panamá va hacia el escenario. Cuando el presentador se da cuenta de que no es la candidata anunciada, repite que ha anunciado que la candidata clasificada es la de Paraguay.

La candidata de Panamá vuelve a su lugar mientras que la miss paraguaya va hacia el centro del escenario. El presentador justifica el error diciendo que hay "muchísimo ruido" ya que hay fans de todo el mundo siguiendo la gala.

"Qué bochorno", comenta Maya Pixelskaya, tras ver las imágenes. "Te imaginas que, además, todo el mundo dijese 'bueno, es que es más guapa'", añade Dani Mateo. "También se emociona otra", señala Iñaki Urrutia, "ahí no entendía nadie nada".

