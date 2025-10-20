Juan Sanguino desvela qué llevaba en su sobre el misterioso hombre que quiso 'colarse' en la boda de la hija de Antonio Banderas

La boda de la hija de Antonio Banderas tuvo un 'invitado' sorpresa: un hombre que quiso entrar a la finca con un sobre rojo. En este vídeo, Juan Sanguino explica cuáles eran sus verdaderas intenciones.

Este fin de semana tenía lugar la boda de Stella del Carmen Banderas, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith. Una de las más esperadas del año en nuestro país y en la que asistieron varias estrellas de Hollywood.

Juan Sanguino analiza todos los detalles de la celebración, desde el menú que degustaron los invitados hasta la curiosa anécdota del misterioso hombre que intentó entrar en la finca para entregar un sobre rojo a Antonio Banderas.

Aunque finalmente no lo consiguió, las cámaras pudieron hablar con él después de que su mujer le "reventara la exclusiva".

Sanguino explica que lo que contenía ese sobre, según algunas fuentes, era "una idea para una película que quiere que Antonio le produzca" con el argumento de la Pasión de Cristo.

Según apunta en el vídeo sobre estas líneas, este hombre habría dicho que "es una aventura, pero lo veo muy cercano a la gente y he querido hacerlo. La idea me ha surgido por devoción". "Visto lo del Louvre este no me parece el allanamiento más loco", señala Maya Pixelskaya.

