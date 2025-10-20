Ahora

Francisco Cacho explica en este vídeo la magnitud de la erupción del volcán Kilauea: "Es un edificio de 153 pisos"

El meteorólogo de laSexta, visitó el plató de Zapeando para explicar la nueva erupción del volcán Kilauea, en Hawái. El fenómeno ha batido récords y ofrece datos clave para entender la relación entre los volcanes y el cambio climático.

Francisco Cacho se sentó en la mesa de Zapeando para hablar sobre la nueva erupción del volcán Kilauea en Hawái. "El volcán ha batido un récord histórico", aseguró el meteorólogo de laSexta.

En esta ocasión, "ha mandado lava a 1.500 pies de altura o, lo que es lo mismo, 460 metros", explicó Cacho. Para ponerlo en perspectiva, añadió: "Es un edificio de 153 pisos", una comparación que sorprendió a los colaboradores del programa. El experto detalló que esta sería la erupción número 35 del volcán desde diciembre de 2024, cuando volvió a activarse tras un largo periodo de calma.

Además, Cacho destacó un aspecto menos conocido de los volcanes de Hawái: "Los volcanes hawaianos tienen una relación muy importante con el estudio del cambio climático", comentó.

Esto se debe a que en la isla se encuentra una estación meteorológica de referencia "a nivel mundial" para medir la concentración de dióxido de carbono (CO₂), uno de los principales gases del efecto invernadero.

