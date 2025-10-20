VÍDEO | Francisco Cacho adelanta la previsión del tiempo: lluvias fuertes en el norte y cielos despejados en el Mediterráneo

Francisco Cacho adelanta en Zapeando la previsión del tiempo de la semana. Anuncia un cambio importante en las lluvias y explica cómo las temperaturas afectarán a diferentes zonas del país.

En este vídeo de Zapeando, el meteorólogo Francisco Cacho adelanta la previsión del tiempo para esta semana. "Va a cambiar mucho la situación. En estas últimas semanas donde más ha llovido ha sido en el Mediterráneo y ahora va a cambiar por completo", asegura el colaborador.

Según explica Cacho, el acumulado de lluvia en algunas zonas superará los 100 litros por metro cuadrado. Es el caso de Pontevedra, que podría llegar a los 200 litros por metro cuadrado. En otras provincias, como Vitoria, Segovia o Huesca, las cantidades se situarán en 50, 40 y 70 litros, respectivamente.

Por el contrario, "el Mediterráneo estos días se libra y van a tener cielos bastante despejados", añade Cacho, quien anticipa una semana más tranquila para esa zona del país.

Además, el meteorólogo tranquilizó a Iñaki Urrutia, que se casa este sábado y confesó estar preocupado por el tiempo. "Máximas el sábado en Salamanca entre 20 y 22 grados. Lo bueno es que si hay muchas nubes por la noche no hace tanto frío", le explicó Cacho, provocando las risas en el plató.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.