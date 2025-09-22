Iñaki Urrutia, al ver las "fuerzas especiales" del ejército de Venezuela: "Son 'El Equipo A' de artritis"

En medio de las tensiones con Estados Unidos, el Gobierno de Venezuela ha iniciado el entrenamiento de civiles como medida de defensa. Puedes ver la reacción de los zapeadores en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.

Desde hace meses, Venezuela y Estados Unidos mantienen unas relaciones muy tensas. Ante la posibilidad de un ataque de Donald Trump, el Gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en marcha una estrategia llamativa: entrenar a la población civil para que actúe como fuerza de defensa.

Para motivar la participación, el Ejecutivo difundió varios vídeos en los que aparecen los primeros grupos de civiles en formación, acompañados de una balada como banda sonora.

"¿Por qué le ponen esa música? Les falta un eslogan tipo 'ven a luchar con nosotros, preferimos las baladas a las balas'", comenta la colaboradora Maya Pixelskaya tras ver las imágenes.

La elección de los participantes tampoco ha pasado desapercibida. Iñaki Urrutia pide a sus compañeros que se fijen bien en las "fuerzas especiales" formadas por el ejército venezolano, ya que la mayoría de los reclutados son personas mayores.

"Si darle un fusil a un civil sin experiencia os parece una locura, eso es porque aún no habéis visto a los que han seleccionado para estas fuerzas especiales. Son 'El Equipo A' de artritis", bromea Urrutia.