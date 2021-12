A tan solo unos días de dar las Campanadas Cristina Pedroche protagoniza un espectacular vídeo contra los haters que critican cualquier look que la joven pueda llevar. La zapeadora confiesa que el vídeo lo ha grabado "completamente desnuda" por el centro de Madrid: "Si es que no tengo vergüenza ninguna". "Yo hago los deberes todo el año, entonces estoy orgullosa de mi cuerpo sea cómo sea", destaca Pedroche, que confiesa que, eso sí, hacía frío.

Además, Cristina Pedroche desvela cómo fue el rodaje y es que la secuencia únicamente la puso hacer una vez, sin repeticiones: "No se puede repetir porque si no hay más gente". Eso sí, esta es la primera promo de las Campanadas, la siguiente se emite este jueves 23 de diciembre y en ella, se revelará alguna pista de su look en las Campanadas. "La intención era reflejar el agobio de las críticas y los insultos, pero que año tras año me sigo reponiendo, viendo mi camino porque yo sé dónde tengo que ir", explica Cristina Pedroche sobre el mensaje del vídeo, que confiesa que "no están siendo días fáciles".